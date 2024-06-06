DÜNYA BİSİKLET GÜNÜ KUTLANDI

Dünya bisiklet günü etkinliği Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Spor Müdürlüğü iş birliği ile 3 Haziran dünya bisiklet günü

Dünya bisiklet günü etkinliği Akyazi İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Spor Müdürlüğü iş birliği ile 3 Haziran dünya bisiklet günü dolayısı ile bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik Recep Tayyip Erdoğan spor kopleksinde gerçekleştir. Akyazı ilçe sağlık müdürlüğü Halk Sağlığı uzmanı uzm. doktor Seyda Tok tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada “bisiklet her bireyin bir dönem hayatında yer yer almış daha sonra çoğu zaman paslanmaya bırakılmış el sürülmemiş sadece hobi olarak görülüp ulaşım aracı olduğu unutulmuş bir araçtır. Peki bu bisiklet ardiyede pas tutarken bedenlerimiz ne durumdadır. Bu iki durumu ilişkilendirelim.”

Etkinliğe bir çok kişi bisikleti ile katılarak bu farkındalık etkinliğine destek verdi.