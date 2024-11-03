DÜN SAHAMIZDA OYNANAN MAÇLARDA GOL SESİ ÇIKMADI

Akyazı stadında saat 14.00 te Asakyazıspor ile Serdivanspor takımları karşılaştı. Denk kuvvetlerin maçı oldukça çekişmeli ve zevkli geçti. Her iki takım eline geçirdiği müsait pozisyonları değerlendiremezken

Süper Amatör Ligde mücadele eden takımlarımızdan AsAkyazıspor ve Alaağaçspor maçlarında gol sesi çıkmadı.

Akyazı stadında saat 14.00 te Asakyazıspor ile Serdivanspor takımları karşılaştı. Denk kuvvetlerin maçı oldukça çekişmeli ve zevkli geçti. Her iki takım eline geçirdiği müsait pozisyonları değerlendiremezken her iki takım kalecisi de yaptığı kurtarışlarla kalelerini gol kapadı.

Sahamızdaki 2. Maç Alaağaçspor ile Harmanlık spor arasında oynandı. Bu maçta da takımlar kendilerine galibiyeti getiren golleri atamadı ve bu maç ta 0-0 berabere tamamlandı.