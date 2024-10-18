DUALARIMIZ ALİ KARAKAŞ İÇİN

​​​​​​​3 gün önce geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybeden Akyazı’nın sevilen esnaflarından otomobil galeri sahibi Ali Karakaş için yapılan okumaların 3. Gecesi dün gece yapıldı.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

3 gün önce geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybeden Akyazı’nın sevilen esnaflarından otomobil galeri sahibi Ali Karakaş için yapılan okumaların 3. Gecesi dün gece yapıldı.

Pazarköy Mahallesi merkez camiinde gerçekleşen okumaya Merhum Ali Karakaş’ın yakınları ve sevenlerinden oluşan kalabalık bir cemaat katıldı.

Kalabalık bir din görevlisinin yer aldığı ve okuduğu Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından emekli imam Yunus Atmaca tarafından yapılan dua Ali Karakaş başta olmak üzere bu vatan için hayatlarını kaybeden şehitlerimizin ve okumaya katılan cemaatin ruhlarına bağışlandı.

Bizler de sevgili dostumuz Ali Karakaş’a Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI