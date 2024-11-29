Dr. Yaşar Hasta kabulüne başladı

​​​​​​​Geçtiğimiz günlerde başarılı bir bay/pass ameliyatı geçiren ve hastaneden taburcu olduktan sonra evinde bir müddet istirahat eden

Geçtiğimiz günlerde başarılı bir bay/pass ameliyatı geçiren ve hastaneden taburcu olduktan sonra evinde bir müddet istirahat eden Dr. Yaşar Yılmaz muayenehanesine gelerek hastalarına bakmaya başladı.

Dr. Yaşar Yılmaz’ın iyileştikten sonra tekrar hasta muayenesine bakması sevenleri ve özellikle de hastalarını son derece sevindirdi.

Muayenehanede kendisini ziyaret eden gazeteci Salim Özyılmaz’a konuşan Dr. Yaşar Yılmaz şunları söyledi “ Başarılı ir operasyon geçirdim. Şu an itibarıyla kendimi iyi hissediyorum. Onun için muayenehaneye gelerek hastalarımla birlikte olmaya başladım. “