DOLMUŞ ÜCRETLERİNE YAPILAN ZAMMA BİR TEPKİ DE CHP’DEN GELDİ

Akyazı’da şehir içi minibüslerin yolcu taşıma ücretlerine yaptığı zamma vatandaşlardan sonra bir tepki de CHP İlçe Başkanı Mustafa Sağır’dan geldi.

Akyazı’da şehir içi minibüslerin yolcu taşıma ücretlerine yaptığı zamma vatandaşlardan sonra bir tepki de CHP İlçe Başkanı Mustafa Sağır’dan geldi. Sağır “bu zam ne cüzdana ne de vicdana uymadı.” Diyerek başladığı açıklamasını şöyle sürdürdü.

“ 5.25 liraya taşınan öğrenciden 6.75 lira, 6 liraya taşınan sivilden 7.5 lira alınarak bu fiyatlar indi-bindi için. Akaryakıt fiyatları düşerken bu zam neden çıktı anlamakta zorlanıyoruz. Geçmişte öğrenciler sivillerin ödediği ücretin yarısını ödüyordu. Şimdi fark sadece 75 kuruş. Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde zam yapmak nereden aklınıza geldi. Zam isteyeni de bunu kabul edenleri de şiddetle kınıyorum. Bu zor günlerde herkes elini taşın altına koymalı ama siz elinizi taşın üstüne koyuyorsunuz. İnsanların bu yükü kaldırmaları mümkün değil. Biraz da sizler fedakarlık yapın ve zammı geri çekin”