Vefat
Giriş Tarihi : 22-12-2022 14:51

DOKUZ AYLIK ÖMER ALİ KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

​​​​​​​Akyazı Alaağaç Mahallesin halkından Fatih Kılıçkeser’in doğuştan kalp rahatsızlığı olan 9 aylık oğlu Ömer Ali Kılıçkeser tedavi gördüğü Hastanede hayatını kaybetti.

DOKUZ AYLIK ÖMER ALİ KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Akyazı Alaağaç Mahallesin halkından Fatih Kılıçkeser’in doğuştan kalp rahatsızlığı olan 9 aylık oğlu Ömer Ali Kılıçkeser tedavi gördüğü Hastanede hayatını kaybetti.

İlçemiz Alaağaç Mahallesi halkından Ali Kılıçkeser'in Torunu, Fatih Kılıçkeser'in Oğlu, Emirhan Kılıçkeser'in Kardeşi, Birol, Mehmet, Cemil ve Mustafa Kopal'ın Yeğenleri Ömer Ali Kılıçkeser vefat etti.

Cenazesi bugün Alaağaç Mahallesi Yavuz Sultan Selim Camii'nde kılınan Öğlen Namazını müteakip aile mezarlığına defnedildi.

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZİ

Babası: Fatih Kılıçkeser  0533 428 66 64

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