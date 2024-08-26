DOKTOR İSMAİL HAKKI EROĞLU  KAYINPEDER OLDU

​​​​​​​Akyazı 2 Nolu sağlık ocağı Aile Hekimi İsmail Hakkı Eroğlu oğullarından Muhammet Eroğlu’nu evlendirerek kayınpeder oldu.

Akyazı 2 Nolu sağlık ocağı Aile Hekimi İsmail Hakkı Eroğlu oğullarından Muhammet Eroğlu’nu evlendirerek kayınpeder oldu.

Kastamonu Abana İlçesinden Tülay D. Şahin ve Ferhat Çakıcı çiftinin güzel kızları İş Güvenliği Uzmanı Beliz Naz ile Akyazı’nın sevilen Aile Hekimi Dr. İsmail Hakkı ve Keziban Eroğlu çiftinin yakışıklı delikanlısı Muhammet Eroğlu Akyazı Yakıcı Garden düğün salonunda yapılan kır düğünü ile hayatlarını birleştirdiler.

Kalabalık bir davetlinin katıldığı düğün töreninde genç çiftlerin nikahını Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan kıydı. Genç çiftlerin Nikah cüzdanını Kastamonu Abana Belediye Başkanı Seda Oyar verdi.

Alkışlar arasında salona giren genç çiftler ilk danslarını yaptıktan sonra kendilerine davetlilerin de eşlik etmesiyle güzel görüntüler oluştu.

Düğünün bir başka güzel yönü ise gençlerin lise ve üniversiteden sınıf arkadaşlarının düğüne katılması dikkatlerden kaçmadı.

Genç çiftler Muhammet ve Beliz Naz’a kuracakları yeni yuvalarında sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmelerini dileriz. BİZİM AKYAZI