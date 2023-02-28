DOĞALGAZ MÜCADELEDESİ SONUÇ VERDİ AĞDAŞ KAZMAYI VURDU

​​​​​​​Doğalgazları olmadığı için büyük sıkıntı içinde olan Akyazı’ya bağlı Alaağaç, Karaçallık, Yağcılar, Hasanbey ve Harunusta Mahallelerine

Doğalgazları olmadığı için büyük sıkıntı içinde olan Akyazı’ya bağlı Alaağaç, Karaçallık, Yağcılar, Hasanbey ve Harunusta Mahallelerine doğalgaz vermek için AĞDAŞ ilk kazmayı Alaağaç Mahallesine vurarak çalışmasını başlattı.

Çalışmalarını belirlenen program çerçevesinde sürdürdüklerini açıklayan AĞDAŞ yetkilileri, Alaağaç Mahallesinden başlattıkları çalışmalarını sırasıyla diğer mahalleler de de sürdüreceklerini ve en kısa zamanda çalışmalarını tamamlayıp ilk etapta 5 mahalleye doğal gaz vereceklerini söylediler.

Doğalgazla ilgili çalışmaların başlaması 5 mahalle muhtarını son derece mutlu etti. Mahalle muhtarları, yaptığımız girişimlerimizin sonucunu almaya başladık. Bize söz verip sözlerini tutanlara şahsımız ve mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyoruz dediler.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan da AĞDAŞ tarafından başlatılan çalışmayı yerinde incelemek için gittiği Alaağaç Mahallesinde hem Muhtar Zafer Karacandan hem de AĞDAŞ yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.