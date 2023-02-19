DOĞALGAZ FACİASI KURBANLARI GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Akyazı Ömercikler Mahallesinde evlerinde karbon monoksit gazından zehirlenerek ölen anne, baba ve kızları Hendek ilçesi Sivritepe mahallesinde gözyaşları

Akyazı Ömercikler Mahallesinde evlerinde karbon monoksit gazından zehirlenerek ölen anne, baba ve kızları Hendek ilçesi Sivritepe mahallesinde gözyaşları arasında toprağa verildi..

Otopsi işlemleri tamamlanan Abdurrahman (44), eşi Hacer (44) ve kızları Zeynep Zengin'in (19) cenazeleri, Ömercikler Mahallesi'ndeki evlerine götürüldü.

Burada alınan helallik sonrası Hendek ilçesi Sivritepe Mahallesi Mezarlığı'na getirilen cenazeler, ikindi ve ardından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye Hendek belediye başkanı Turgut Babaoğlu, Akyazı belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, iş insanı İsmail Berberoğlu ve çok sayıda Akyazılı vatandaşlar katıldılar.

Öte yandan hastanede tedavisi süren çiftin diğer çocuğu Emirhan Zengin'in (18) sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Ömercikler Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman, eşi Hacer ve çocukları Zeynep ile Emirhan Zengin, doğal gaz sobası borusunun yerinden çıkması sonucu karbon monoksit gazından zehirlenmiş, karı koca ve kızları olay yerinde yaşamını yitirmişti.