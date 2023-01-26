Diyarbakır’dan Akyazı’ya selam getirdiler

​​​​​​​Sakarya ve Hendek’imizin medar-ı iftiharlarından beri olan görev yaptığı Diyarbakır İl Emniyet Müdürü iken uğradığı saldırı sonrası şehit olan Ali Gaffar Okkan’ın şehit edilişinin

Sakarya ve Hendek’imizin medar-ı iftiharlarından beri olan görev yaptığı Diyarbakır İl Emniyet Müdürü iken uğradığı saldırı sonrası şehit olan Ali Gaffar Okkan’ın şehit edilişinin yıldönümü münasebetiyle Diyarbakır’da gerçekleştirilen anma törenine katılan Sakaryalı Muhtarlar arasında yer alan Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş ile eski başkan Bekir Durmuş, gittikleri Diyarbakır’da düzenlenen tören esnasında ve sonrasında Sakarya İl eski Emniyet Müdürü ve şu anda Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Fatih Kaya ile Akyazı’mızda uzun yıllar görev yaptıktan sonra Diyarbakır’a atanan Baş komiser İsak Göz ve Polis Memuru Orhan Burkucu ile de görüşme imkanı buldular.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya tüm Sakaryalılara, Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken Diyarbakır’a atanan ve Bağlar karakol Amiri olarak görev yapan Baş komiser İsak Göz ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapmakta olan Orhan Burkucu da kendilerini ziyaret eden Akyazılı Muhtarlar Savaş ve Durmuş aracılığı ile tüm Akyazılılara selam gönderdiler.

Şehidimiz Ali Gaffar Okkan için düzenlenen anma törenine katılan iki Akyazılı Muhtar’da yaptıkları ziyaretten son derece memnun kaldıklarını, değerli şehit Müdürümüzün Diyarbakır da Diyarbakırlılar tarafından ne kadar sevilip sayıldığını gördüklerini belirttiler ve misafirperverlikleri ve şehit Müdürümüzü unutmadıkları için tüm Diyarbakırlılara teşekkür ettiler.