Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ta katıldı Akyazı’da İcazet töreni

​​​​​​​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ında katıldığı icazet töreninde Pazarköy Şehit Ömer Atmaca kız Kur’an kursundan mezun olan

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ında katıldığı icazet töreninde Pazarköy Şehit Ömer Atmaca kız Kur’an kursundan mezun olan 25 hafız mezuniyet belgelerini protokolün ellerinden aldılar.

Akyazı Recep Tayyip Erdoğan spor kompleksinin içinde bulunan spor salonunda gerçekleşen törende Akyazı Müftüsü Kamil Özcan Demir, Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş birer konuşma yaptılar.

Erbaş konuşmasına “Peygamber Efendimizin (SAV) sizin en hayırlınız Kur’an öğreneniniz ve öğretenlerinizdir” hadisi şerefi ifade ederek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü ” Hafızlık yapmak gerçekten çetin, sabır ve tahammül gerektiren bir iş. Onlar sabrettiler, gayret ettiler, tahammül ettiler ve hafızlıklarını bitirdiler. Hafızlık yapmak kadar yaptırmakta çetin bir iştir. Onları yetiştiren hocalarımızdan Allah razı olsun. Gece gündüz demeden talebeleriyle yakından ilgilendiler, en zor zamanlarında yanlarında oldular v e onları hafız olarak yetiştirdiler. Ne mutlu onlara. Hafızlarımızın ailelerini de kutluyorum.”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Allah’a kulluğun en önemli ifadesinin Kur’an ve sünnet yolunda yürümek olduğu belirterek konuşmasını şöyle tamamladı “ Peygamber Efendimiz (SAV) veda hutbesinde size iki şey emanet ediyorum. Bunlar Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim ve Resulünün sünnetidir buyurmaktadır. Müslümanlar olarak bizlerde dedik ki; Ya Resurullah emanetin başımızın üstünedir. Sen bize Kur’an-ı emanet ettin, biz onu sadece okumakla, tanımakla kalmıyoruz öğreniyoruz ve ezberliyoruz. Çünkü Kur’an insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için indirilmiştir”

Konuşmaların tamamlanmasının ardından hafız olup icazet almaya hak kazanan kız hafızlara icazet ve mezuniyet belgeleri protokol ve hafızların aileleri tarafından verildi. Belediye başkanı Bilal Soykan’da hafız olan kızlara hediye takdiminde bulundu.

Düzenlenen törene Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları inceleme ve kıraat kurulu başkanı Dr. Hafız Osman Şahin, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye başkanı Bilal Soykan ile kalabalık davetli katıldı.