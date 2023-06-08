DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ AKYAZI’YA GELİYOR

​​​​​​​Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, hafızlık eğitimini tamamlayan hafızların icazet merasimine katılmak için

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, hafızlık eğitimini tamamlayan hafızların icazet merasimine katılmak için Sakarya'ya geliyor.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, önce Adapazarı İlçe Müftülüğü Karaosman Kur'an Kursu'na daha sonra Akyazı İlçe Müftülüğü Pazarköy Şehit Ömer Atmaca Kız Kur'an Kursu'na giderek merasimlere katılacak.

Prof.Dr. Ali Erbaş, Adapazarı İlçe Müftülüğü Karaosman Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 46 hafız için 11 Haziran Pazar günü saat 11.30'da Karaosman Camii'sinde düzenlenecek olan Hafızlık İcazet Merasimine katılacak.

Kur'an ı Kerim tilaveti ile başlayacak olan programda açılış konuşmasını ise Adapazarı İlçe Müftüsü Bilal Albayrak yapacak.

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, daha sonra Akyazı'ya geçerek Akyazı İlçe Müftülüğü Pazarköy Şehit Ömer Atmaca Kız Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 25 hafız için saat 15.00'de Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde düzenlenecek olan Hafızlık İcazet Merasimine katılacak.