DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ İCAZET TÖRENİ İÇİN AKYAZI’DA

​​​​​​​Akyazı Müftülüğü bünyesinde ki Şeyhül Kurra Hüseyin Harputoğlu Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 24 hoca efendinin icazet merasimleri için tören düzenlendi.

Reisül Kurra Mustafa Demirkan Hocaefendi başkanlık yaptığı İcazet merasimine Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr Ali Erbaş’ın katıldı.

Akyazı Darul Kurra Camisi'nde gerçekleşen “Aşere, Takrib, Tayyibe İcazet Merasimi”ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Her okuyuşta ayrı bir güzellik var, ayrı bir mana var. Kur'an-ı Kerim sürekli akan bir çeşme gibidir. Çeşmenin suyu her aktığında nasıl taze akıyorsa, Kur'an-ı Kerim de her okunduğunda sanki yeni inmiş gibi okunuyor” ifadelerine yer verdi

Akyazı İlçe Müftülüğü ve Kıraat Eğitim Derneği tarafından düzenlenen törende, Şeyh’ül Kurra Hüseyin Harputoğlu Kur’an Kursu bünyesinde Kırâat (Aşere-Takrib-Tayyibe) bölümünde eğitimini tamamlayarak Kur’an-ı Kerim’i 10 farklı kıraat imamı ve ravilerine göre okuyarak kurra hafızlık icazeti almaya hak kazanan 24 kurra hafız, imam ve müezzin güzel sesleri ile Kur'an-ı Kerim ziyafeti sundular.

Programda Akyazı Kıraat Eğitim Derneği Şahin Can proje İmam Hatip Orta Okulunun temel atma töreni de gerçekleşti.

Müderris Hacı Rızvan Efendi Kur'an ve Kıraat Eğitim Merkezi yönetim kurulu başkanı Celal Harputoğlu başta Diyanet işleri başkanımız Ali Erbaş ve tüm katılıcılara teşekkür ederim dedi.

İcazet Törenine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Reisül Kurra Mustafa Demirkan, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile hafızların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.