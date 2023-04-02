DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİNCE !

​​​​​​​Kaza, Akyazı Yeni Mahalle Adliye binası yakınları Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Kuzuluk istikametinden gelen ve sola giriş yapmak sinyal veren ticari taksiyi son anda

Kaza, Akyazı Yeni Mahalle Adliye binası yakınları Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Kuzuluk istikametinden gelen ve sola giriş yapmak sinyal veren ticari taksiyi son anda fark eden karşı yönden gelen otomobil direksiyonu kırması da yetmedi.

Kuzuluk istikametinden gelen bir başka araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobil önce ticari taksiye daha sonra kamyonete çarptığı kaza anı bir iş yeri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Otomobil sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.