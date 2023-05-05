Dile kolay 60 yıl aynı mesleği yaptılar

Sevinç Atacan, Mustafa Dündar ve Osman Atacan kimdir diye sorulduğunda verilecek olan cevap nettir. Onlar Akyazı’da

Sevinç Atacan, Mustafa Dündar ve Osman Atacan kimdir diye sorulduğunda verilecek olan cevap nettir. Onlar Akyazı’da ömürlerinin büyük kısmını lokantacı esnafı olarak geçirenlerdir denir.

Bu mesleği babadan hatta dededen devir alan ve aralıksız olarak 60 yıl bu mesleği icra ettikten sonra şimdi kendilerini emekliye ayıran Sevinç Atacan, Mustafa Dündar ve Osman Atacan bu meslekte Akyazılıların unutamadığı isimlerdir.

Lokantacılık konusunda duayen olan bu üç isim, şimdi bu mesleği icra edenlere bazı öneri ve uyarıları da var. Duayen lokantacılar meslekte yeni olanlara öneri ve uyarıları şunlar oldu “ İşyerinizi tertemiz tutun, özellikle mutfağınız temizlik hususunda önceliğiniz olsun. Yemekleriniz kaliteli ve lezzetli olsun. Kılık ve kıyafetinize çok dikkat edin. İşyeriniz gibi kılık kıyafetinizde tertemiz olmalı. Müşterilerinizi daima güler yüzle karşılayın ve yemeklerini yedikten sonra da aynı güler yüzlülükle uğurlayın. Yemek yemeğe parası olmayanları doyurmadan sakın ha lokantadan çıkartmayın. Onları da yedirin, içirin karınlarını doyurup aynı güler yüzlülükle uğurlayınız. Böyle yaparsanız hem müşteriniz, hem kazancınız ve hem de bereketiniz artar. Ayrıca onların hayır dualarını da alırsınız.”