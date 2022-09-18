DEVA PARTİSİ AKYAZI’YI TURLADI

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, Genel Merkez görevlisi Mahmut Tandoğan ve Zeynep Tatar, Deva Partisi teşkilattan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ercan Başnuh, ve Kocaali İlçe Başkanı Zuhal Vural İle birlikte geldikleri Akyazı’da bir dizi zayarette bulundular

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, Genel Merkez görevlisi Mahmut Tandoğan ve Zeynep Tatar, Deva Partisi teşkilattan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ercan Başnuh, ve Kocaali İlçe Başkanı Zuhal Vural İle birlikte geldikleri Akyazı’da bir dizi zayarette bulundular. Vatandaşlarla bir araya geldiler ve çarşı içindeki esnafla görüşüp dert dinlediler.

DEVA Partisi heyeti ilk ziyaretini Sanayi Sitesi Derneği Başkanı Ömer Çetin Sarı ve yardımcısı Ayhan Öztemel’e yaptı. İkinci ziyaret Muhtarlar Derneğine, son ziyareti de ATSO’ya yapan Deva Partisi Heyetine Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş ve yönetimi, ATSO Başkanı Şinasi Bayraktar ev sahipliği yaptı.

Heyet daha sonra da ilçe merkezindeki vatandaşlar ile esnafları ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundular. Daha sonra da İlçeden ayrıldılar.

Ziyaret sonrası açıklama İl Başkan Yardımcısı Ercan Başnuh ve ilçe Başkanı Erkan Çoruhlu’dan geldi. Her iki yönetici Akyazı’lılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ettiler.