DEPREMİN 5. GÜNÜN SONUNDA  ÖLÜ VE YARALI SAYISI HIZLA ARTIYOR

​​​​​​​Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısında son durum

Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısında son durum

Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Arama kurtarma çalışmalarının 5. gününde 10 ilde toplam can kaybı 20 bin 213'e yükseldi. Yaralı sayısı 80 bin 52, yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı. Enkaz altında kalanların sayısına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.