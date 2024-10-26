DEPREMİ UNUTMUŞTUK HATIRLATTI BU AKŞAM 4 KEZ SALLANDIK

​​​​​​​17 Ağustos 1999 tarihinde yaşadığımız asrın depreminin ardından geçen 24 yıl içinde arada bir yaşamakta olduğumuz küçük çapta depremlerin biri daha bu akşam ilki 3.4 şiddetinde 22.21

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

17 Ağustos 1999 tarihinde yaşadığımız asrın depreminin ardından geçen 24 yıl içinde arada bir yaşamakta olduğumuz küçük çapta depremlerin biri daha bu akşam ilki 3.4 şiddetinde 22.21 saatlerinde olmak üzere 4 ayrı depremle sarsıldık.

Depremi ilk defa yaşayanlar korku içinde kendini dışarı atarken, deprem yaşayanlar sarsıntıyı soğuk kanlılıkla karşıladılar.

Kandilli rasathanesinden alınan bilgiye göre Merkezi Karapürçek Teketaban merkezli olan İlk sarsıntının ardından yine Teketaban merkezli saat 22.37 de 2.4 şiddetinde, Saat 23.01 de Merkezi Buğdaylı olan 1.7 şiddetinde ve saat 23.04 te de yine Teketaban merkezli 2.3 şiddetinde depremlerle sarsıldık.

Şiddetleri küçük olmasına rağmen acaba devamı gelecek mi düşüncesi vatandaşlarımızı bir hayli tedirgin ett.