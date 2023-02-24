Depremde hayatını kaybeden Kuzuluk’lu Sevda Akın için okuma Yapıldı.

​​​​​​​Hendek Çakallık Mahalle Muhtarı Coşkun Samur Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Şose Mahallesinde ikamet eden, evlendikten sonra Hatay’a giden, yaşanan son depremde oturduğu evin yıkılması sonucu hayatını

Hendek Çakallık Mahalle Muhtarı Coşkun Samur Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Şose Mahallesinde ikamet eden, evlendikten sonra Hatay’a giden, yaşanan son depremde oturduğu evin yıkılması sonucu hayatını kaybeden halasının kızı Sevda Akan (Geçha) için evine okuma yaptırdı.

Din görevlileri Ali Fikri Durmuş, Ahmet Yılmaz ve Feyzullah Eroğlu tarafından Kuran-ı Kerim ve Mevlidi-i Şerif okunmasının ardından düz enlenen okuma programı Sevda Akın ve depremde hayatlarını kaybedenler için yapılan dua ile son buldu. Dua sonrası ev sahipleri tarafından misafirlere yemek ikramı yapıldı.

Gerçekleşen okuma programına Çakallık Mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. Aynı programa Sevda Akın’ın Kuzuluk Şose Mahallesindeki akrabaları olan Yıldırımgeç ailesi ile birlikte komşuları da kalabalık bir şekilde katıldılar.

Program sonrası konuşan programı düzenleyen ve ev sahipliği yapan Çakallık Mahalle Muhtarı Coşkun Samur, davetlerine katılanlara teşekkür etti ve halasının kızı Sev da Akın başta olmak üzere tüm deprem şehitlerine rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.