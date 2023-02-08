DEPREMDE CAN KAYBI  3. GÜN 9 BİN 57'YE YÜKSELDİ

​​​​​​​Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 13.24 te Hatay'da yaptığı açıklamada depremde can kaybının 9 bin 57'ye yükseldiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 13.24 te Hatay'da yaptığı açıklamada depremde can kaybının 9 bin 57'ye yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "Şuan da Türkiye genelindeki vefat sayısı 9 bin 57. Hatay'daki vefat sayımız şu an itibarıyla 3 bin 356. Yaralı sayısı ülke genelinde 52 bin 979. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444." dedi.