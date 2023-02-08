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Giriş Tarihi : 08-02-2023 23:37
DEPREMDE CAN KAYBI 3. GÜN 9 BİN 57'YE YÜKSELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 13.24 te Hatay'da yaptığı açıklamada depremde can kaybının 9 bin 57'ye yükseldiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 13.24 te Hatay'da yaptığı açıklamada depremde can kaybının 9 bin 57'ye yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "Şuan da Türkiye genelindeki vefat sayısı 9 bin 57. Hatay'daki vefat sayımız şu an itibarıyla 3 bin 356. Yaralı sayısı ülke genelinde 52 bin 979. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444." dedi.
AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde can kaybının 9 bin 57'ye yükseldiğini açıkladı. Bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi veren Erdoğan "Biz vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz. Antalya, Alanya, Mersin gibi illerimizde otellerle görüşmelerimizi yaptık. Buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarımız varsa, biz vatandaşlarımızı bu otellere yerleştirmeye hazırız." dedi.
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