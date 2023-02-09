DEPREMDE 4. GÜN CAN KAYBI ARTIYOR SON RAKAM EN AZ 12391

​​​​​​​AFAD, Maraş merkezli depremlerde 12 bin 391 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 914 kişinin yaralandığını açıkladı.

HABER (AA)

AFAD, Maraş merkezli depremlerde 12 bin 391 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 914 kişinin yaralandığını açıkladı.

Antep'te depremden 76 saat sonra 3 kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.

Merkez Batıkent Mahallesi'ndeki Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazından ses alınması üzerine bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından henüz ismi öğrenilemeyen 3 kişiye sağ olarak ulaşıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan aile alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı. Depremden 76 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan kişiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

BAKANLIK 72 SAAT SONRA 250 HILTI GÖNDERDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilk depremin ardından geçen 72 saatin sonunda deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 250 adet duvar kırıcı iş makinesini (HILTI), Adana'ya gönderdi.

DHA'nın aktarıklarına göre, 250 adet el tipi duvar kırıcı iş makinesi kamyonlarla Atatürk Havalimanı Askeri Apronu’na getirildi. Burada Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağına yüklenen duvar kırıcı iş makineleri Adana'ya gönderildi.

DİYARBAKIR'DA 72 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde depremde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nın enkazından 72 saat sonra Yazgül Çaçan sağ çıkarıldı.

DÜN NE OLDU?

Depremin 3. gününde hâlâ şehir merkezlerinde dahi kurtarma ekibinin ulaşamadığı enkazlar, gidilmeyen deprem bölgeleri var. Binlerce kişinin ekmek, su, battaniye, çadır beklentisi bürokratik engele takılırken, Erdoğan güvenlik çemberi içinde deprem bölgesini gezdi. Maraş’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, her felakette olduğu gibi devletin başarıyla devrede olduğunu iddia etti; depremden etkilenen ailelere 10 bin lira destek verileceğini açıklayıp, "sabır" dedi.

Belediye başkanları duyulmayan imdat çığlıklarından yakınırken, Adıyaman’da halk ikinci kez valiliğe yürüdü. Barınacak yer bulamayan depremzedeler, arama-kurtarma çalışmalarının yetersiz kalmasına isyan etti: "Enkazı ellerimizle kazıyoruz."

TIRLAR BEKLETİLİYOR DEPREMZEDE AÇ-SUSUZ Yurt içi içi ve dışından gönderilmek istenen yardımlar, ‘AFAD dışında yardım gönderilemez’ ‘prosedür’üne takılıyor. Yardım malzemeleri dolu tırlar bekletilirken, ekmekten bile yoksun binlerce depremzede, “Bir bardak suya muhtacız, karı eritip su içiyoruz’ diyor.

ÇIĞLIĞA SANSÜR

Depremden sağ kurtulanların ağıtları yükselirken, enkazların başında bekleyen yurttaşlar, enkazın altındaki yurttaşlardan mesaj aldıklarını, ancak destek verilmediği için çaresizce beklediklerini ifade etti.

Yaşam mücadelesi devam ederken, sosyal medyaya kısıtlama geldi, gazeteciler gözaltına alındı, akreditasyon engeli çıkarıldı.

İLAÇ YOK, HASTANELER HASARLI, SAĞLIKÇILAR KOORDİNASYONSUZ

Sağlık örgütlerinin aktardığına göre hastanelerde ilaç bulunamıyor, yaralılar hasarlı binalarda tedavi görüyor, gönüllü bölgeye giden sağlık emekçileri koordinasyonsuzluk nedeniyle geri çevrildi. Adıyaman merkezinde hizmet veren tek hastanenin koridorları cenazelerle doldu.

OHAL İHTİYAÇTAN DEĞİL

Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu depremin etkilediği on ilde üç aylık olağanüstü hal ilan edilmesini, “Devletin hızlı müdahalesini kolaylaştıran birçok düzenleme var. OHAL ilanı gereksizdir. İlan edilen OHAL’in süresi ölçüsüzdür. Afet bölgesi ilanı yeterlidir.” diye değerlendirdi.

MARAŞ'TA 70 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

Maraş'ta depremden 70 saat sonra 49 yaşındaki Duran Şeker, enkazdan sağ çıkarıldı.