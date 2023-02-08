Deprem bölgesine yakacak desteği

​​​​​​​Deprem bölgesine gönderilmek üzere Akyazı Ağaç İşleri Odası tarafından başlatılan “yakacak” desteği büyük ilgi gördü. İlk etapta 140 ton kesilmiş

ve çuvallanmış yakacak odun deprem bölgesine gönderildi.

Ağaç İşleri Odası Başkanı Birol Yılmaz’dan başlattıkları yakacak yardımına İlçemizin Boztepe, Yörükyeri, Kayabaşı, Kuzuluk, Beldibi, Dokurcun, Şerefiye ve Reşadiye Mahalleleri ile Karapürçek İlçemize bağlı Yazılıgürgen Mahallemizde yaşayan hemşerilerimizden büyük destek gelmiştir. İlk etapta 140 ton yakacak odun hiç zaman geçirilmeden deprem bölgesine gönderilmiştir. Yakacak konusunda bize destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum ve teşekkür ediyorum açıklaması geldi.

Öte yandan depremin duyulmasının hemen ardından yardım konusunda harekete geçen Mahalle Muhtarları içinde en faal olduğu gözlenen Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, ilk saatlerden itibaren başlattığı çalışmasında topladığı gıda, ısıtıcı, kışlık giyecek, çocuk maması ve bezi gibi malzemeleri Kaymakamlıktan temin ettiği tırla deprem bölgesine gönderdikten sonra hava şartlarını da dikkate alarak en çok ihtiyaç duyulan konu haline gelen yakacak konusunda da çalışmasını sürdürmüş ve kısa sürede topladığı yakacak odun ve kömürü çuvallayarak ve yine Kaymakamlıktan temin ettiği bir tırla deprem bölgesine göndermesi dikkat çekmiştir.

Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı başlattıkları kampanyalara büyük destek veren hemşerilerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Bir destek de Ömercikler ve Fatih Mahalle Muhtarlarından geldi. Her iki mahalle muhtarı da deprem bölgesine gönderilmek üzere mahalle sakinleri ve yardımseverlerden topladıkları odun, kömür, gıda maddesi, kışlık giyecekler, ısıtıcı, çocuklar için mama ve bez gibi ihtiyaç maddelerini 5 tıra yükleyerek gönderdi. Mahalle Muhtarları Ömer Bozkurt ve Ramazan Gören de kampanyalarına destek verenlere teşekkür ettiler.

Akyazı Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir’de Odalarına bağlı S.S. Akyazı Otobüsçüler Kooperatifi yönetiminin kararı ile Akyazı Adapazarı arasında çalışan midibüslerin 08.02.2023 günü (bir günlük) kazançlarının tamamını depremzedelere göndereceklerini açıkladı.

Bunların dışında Akyazı’nın bir çok yerleşim bölgesinden çok sayıda vatandaş kendi imkanları ile temin ettikleri ısıtıcı, yakacak odun kömür, su, un ve çeşitli gıda maddeleri ile kışlık giyimleri kendi araçları ile deprem bölgesine ulaştırmak için yola çıktı.

Öte yandan Akyazılı Cemre ve Hilal Çelik kardeşlerin mektupları duygulandırdı. Cemre ve Hilal depremzede çocuklara verilmek üzere kendi imkanları ile hazırladıkları yardım kolisinin içine bir de mektup yazıp bıraktılar. İki kardeş mektupta şunları yazdılar “ Sakarya Akyazı. Canım kardeşlerim Ben Hira. Ablamla birlikte size ve üşüyen dostlarımıza kıyafet gönderdik. İnşallah beğenirsiniz.”