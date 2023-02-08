DEPREM BÖLGESİNE ULAŞAN S.A.B.A.H. SAKTİM EKİPLERİMİZ  ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Evvelki gün yaşanan depremin ardından tüm vatandaşlar teyakkuza geçti birçok il ve ilçelerden vatandaşlar deprem bölgelerine yardım için

Evvelki gün yaşanan depremin ardından tüm vatandaşlar teyakkuza geçti birçok il ve ilçelerden vatandaşlar deprem bölgelerine yardım için el ele verdi.

Merkezi ilçemizde olan S.A.B.A.H. ve SAKTİM arama kurtarma ekiplerimiz depremin oluşundan hemen sonra oluşturulan ekip ve araçlarla birlikte deprem bölgesine ulaşarak AFAD la işbirliği içinde görev alarak arama kurtarma faaliyetlerine başladılar.

10 ilde çok geniş bir alanda binlerce bina yıkılmış binlerce can kaybı olduğu gelen haberler arasında. Birçok gönüllü arama kurtarma ekipleri de bölgeye ulaşmak için yollarda.

Depremzedeleri enkaz altından kurtarmak için olumsuz hava koşulları ve depremde hasar gören zorlu yolları aşıp deprem bölgesine ulaşan SAKTİM ve S.A.B.A.H. dernekleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

S.A.B.A.H. ekibimiz Kahraman Maraş’ta kurtarma çalışmalarına başladı. S.A.B.A.H. Derneği Başkanı İlhan Durgut başkanlığında Hüseyin Demir, Yüksel Gümüş, Yılmaz Kara, Ömer Soykan ve Orhan Özdağ’dan oluşan 6 kişilik ekibimiz Azerbaycanlı ekiple birlikte çalışmalarını sürdürüyor ve enkazdan bu saate kadar 8 vatandaşı canlı olarak kurtardılar. S.A.B.A.H. ekibinden Endüstri Meslek Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Demir’in verdiği bilgiye göre enkazdan hala sesler geldiği ve umut dolu çalışmalarının devam ettiği yönünde, Demir canlı olarak kurtardığımız insanların bize verdiği mutluluk yorgunluğumuzu unutturuyor dedi.

Bölgede ihtiyaçların çok olduğu, yardımların yağmur gibi geldiği ancak dağıtımında yaşanan sıkıntılar nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ulaşamadığı da gelen haberler arasında.

S.A.B.A.H. ekibi jeneratör ve hilti dahil bir çok araç gereci de beraberinde götürdü.