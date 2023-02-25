DEPREM BÖLGESİNDEN DÖNEN S.A.B.A.H. ARAMA KURTARMA ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRDİ

​​​​​​​Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, afete hazırlama, arama kurtarma Derneği 6 Şubat 2023 tarihinde Merkezi Kahraman Maraş olan 5.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, afete hazırlama, arama kurtarma Derneği 6 Şubat 2023 tarihinde Merkezi Kahraman Maraş olan 5.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen ve 10 şehri yerle bir eden 41 bin insanın enkaz altında kalarak can verdiği asrın felaketine 2 ekiple bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına katılarak görevini başarı ile tamamlayarak Akyazı’ya döndü.

Ekibin Lideri S.A.B.A.H. Derneği başkanı İlhan Durgut bu akşam dernek lokalinde düzenlediği toplantıda üyelerini bilgilendirdi.

Başkan Durgut depremin olduğu gün 2 ekip halinde 2 ayrı araçla birlikte yola çıktıklarını ve ertesi gün Kahraman Maraş’a ulaştıklarını ve AFAD’la işbirliği kurup görevlendirildikleri enkazda arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını, enkazdan 8 kişiyi canlı olarak kurtardıklarını, Bölgeye Benimle birlikte giden Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Hüseyin Demir, Yüksel Gümüş, Yusuf Arslen, Kadir Genç, Ebuzer Çakmak, Yalçın Semih Kara, Muhammet Bilkay ve Emre Akgün ve Sakarya Gönüllüler ekibi ile çalışmalara katılan Neriman Seçken ‘den Bayanlar çadırlarda ve gelen yardımların sınıflandırılmasında görev yaparken bir erkekler de enkazda görev yaptık. Görevimizi başarı ile tamamlayarak 5. Gün Akyazı’ya döndük. Dedi.

Başkan Durgut kendisinin daha sonra tekrar bölgeye giderek Eczacı alarak ilaçların sınıflandırılarak eczane oluşturup afetzedelere hizmet verdiklerini anlattı.

Bölgede Sivil toplum örgütlerinin böyle büyük afetlerde ne denli yararlı olduklarını ve toplumun her kesiminin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Durgut Ayrıca Alimeks yöneticilerinin kendilerine vermiş oldukları araç ve eleman destekleri için kendilerine teşekkür etti.