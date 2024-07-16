Demir’e ziyaretler sürüyor

​​​​​​​Hac görevini yerine getirerek Akyazı’ya dönen İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir’e “Allah kabul etsin” ziyaretleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Hac görevini yerine getirerek Akyazı’ya dönen İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir’e “Allah kabul etsin” ziyaretleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Kamil Özcan Demir’e bir ziyarette İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan ile İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Şeyda Tok’tan geldi. Her iki daire Müdürü ziyaretlerinde görevini ifa ederek hacı olan İlçe Müftüsü Demir’e “Görev in hayırlı olsun Allah kabul etsin” dileklerini ilettiler.

Ziyaretten sonra açıklama İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir’den geldi. Demir, yapılmakta olan ziyaretlerin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi ve ziyaretleri için iki mevkidaşının teşekkür etti.