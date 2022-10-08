DAUL KURRA CAMİİNDE MEVLİT KANDİLİ

Peygamberimiz (sav) in dünyaya teşriflerinin 1451. yıldönümü, Mevlid-i Nebî haftası münasebetiyle Dârul Kurrâ Camii'nde program düzenlendi.

Peygamberimiz (sav) in dünyaya teşriflerinin 1451. yıldönümü, Mevlid-i Nebî haftası münasebetiyle Dârul Kurrâ Camii'nde program düzenlendi. Program Sakarya’nın uydu kanalı TV264’den olarak yayınlandı

Peygamberimiz (sav) in dünyaya teşriflerinin 1451. yıldönümü, Mevlid-i Nebî haftası münasebetiyle Akyazı Kıraat Eğitim Derneği (AKED) tarafından Dârul Kurrâ Camii'nde program düzenlendi.

19.15'te başlayan program hafız öğrencilerin Kur’an Kerim tilavetleri ile başladı. AKED ilahi gurubunun gönülleri coşturan ilahileri ile devam etti. M. Nurullah Dindar Hoca sohbeti, tevbe istiğfar, öncesinde yapılan yüzlerce Hatm-i Şerifin duası ile ardından yatsı namazına geçildi. Namaz sonrası 14 secde, duası ve Salavât-ı Kübra okumaları ile sona erdi.