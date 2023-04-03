CUROĞLU AİLESİ YASTA

İlçemiz Ömercikler Mahallesi halkından merhum Cevat Curoğlu'nun Eşi, Yaşar Curoğlu'nun Annesi Ziyattin, Fahrettin, Hayrettin ve merhum Cemalettin Curoğlu'nun Yengeleri,

İlçemiz Ömercikler Mahallesi halkından merhum Cevat Curoğlu'nun Eşi, Yaşar Curoğlu'nun Annesi Ziyattin, Fahrettin, Hayrettin ve merhum Cemalettin Curoğlu'nun Yengeleri, Galip Atasoy, İsmail Soğancı ve Yunus Kılıç'ın Kayınvalideleri Sadiye Curoğlu vefat etti.

Merhume Sadiye Curoğlu’nun Cenazesi Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan İkindi Namazını müteakip Merkez aile mezarlığına defnedildi.

Merhume Sadiye Curoğlu’na Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabırlar niyaz ederiz. BİZİM AKYAZI

Oğlu: Yaşar Curoğlu 0532 791 64 63