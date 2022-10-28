CUMHURİYET’İN 99. YILDÖNÜMÜ KUTLANIYOR

​​​​​​​Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 99. Yıldönümü tüm yurtta, yurt dışı temsilciliklerimiz de olduğu gibi Akyazı’da da çeşitli törenlerle kutlanacak.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 99. Yıldönümü tüm yurtta, yurt dışı temsilciliklerimiz de olduğu gibi Akyazı’da da çeşitli törenlerle kutlanacak.

Kutlamalarda ilk tören 28 Ekim (bugün) saat 12.00 de Atatürk anıtı önünde Protokolun anıta çelenk koyması ile yapılacak. Bu satte başlayacak olan kutlamalar 29 Ekim günü saat 24.00 sona erecek.

29 Ekim günü yapılacak kutlama ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi saat 10.30 da Sosyal Gelişim Merkezi bahçesinde orta okul ve Lise öğrencileri ve halkın katılımı ile yapılacak.

İlk ve okul öncesi öğrencileri kendi okullarında yapacakları gösterilerle bayramı kutlayacaklar.