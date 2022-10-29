CUMHURİYETİN 99. YILDÖNÜMÜ COŞKU İLE KUTLANDI

​​​​​​​Cumhuriyet’imizin 99. Yıldönümü tüm yurtta yurt dışı temsilciliklerimizde olduğu gibi Akyazı’da da coşkulu törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet’imizin 99. Yıldönümü tüm yurtta yurt dışı temsilciliklerimizde olduğu gibi Akyazı’da da coşkulu törenlerle kutlandı.

İlk ve okul öncesi eğitim kurumları bayram programlarını aynı saatlerde okul bahçelerinde velilerinin de katılımı ile coşkulu bir şekilde kutlarken , orta dereceli okullar da protokol ve halkımızın katılımı ile Sosyal gelişim merkezi bahçesinde kutladı.

Sabah saat 09.30 da Kaymakam Yakup güney Makamında tebrikleri kabul etti.

Sosyal gelişim Merkezi bahçesindeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı. Ardından İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Yakup Güney Yaptı. Kaymakam Güney konuşmasında özetle şunları söyledi. ““Türk Milletinin tabiat ve adetlerine en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün haklılığını ortaya koymaktadır. Kurtuluş Savaşının ardından 29 Ekim 1923’te milletimizin mizacına en uygun yönetim olan Cumhuriyet idaresine geçilmiş, Cumhuriyet TBMM. ’de oy birliği ile kabul edilmiştir. Aynı gün Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Cumhuriyet; erdemin, faziletin, halk iradesinin, hak ve hukukun ve medeniyetin adıdır. Türk Milleti için sadece yönetim şekli demek değildir, Özgürlüktür, Kurtuluştur, Diriliştir, Birliktir, kurumaya yüz tutmuş çınar ağacının yeniden canlanmasıdır.Cumhuriyetimizin ilanından bugüne kadar eğitimde, kültürde, ekonomide, altyapı hizmetlerinde neredeyse her alanda çok önemli gelişmeler kaydettik. Bu nedenle; Türk Milleti Cumhuriyetin kıymetini bilmekte, onun haklı gurur ve mutluluğunu her daim yaşamaktadır.

Cumhuriyet milletine güvenen, geleceğe özgüvenle bakan, heyecan ve şevkle çalışan bir neslin bugünkü nesillere, yani bizlere armağanıdır. Cumhuriyetin temellerinde Türk milletinin onurlu duruşu, vatan sevgisi, egemenlik ve bağımsızlık iradesi yatmaktadır.

Bizlere düşen en önemli görev; Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek, Cumhuriyetimizin Laik, Demokratik, Sosyal Hukuk Devleti nitelikleri doğrultusunda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı yegâne amaç olarak kabul ederek çalışmak ve gelecek nesillere müreffeh bir Türkiye bırakmaktır.” Diyerek Akyazılıların bayramını tekrar kutladı.

Kaymakam Yakup Güney’in konuşmasının ardından TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Selçuk günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Daha sonra Paris Orta Okulu öğrencisi Ayten Sena Bözdağ, Paris Ortaokulu öğrencisi Muhammet Eymen Küçükosman, İşmont Halili Bildirici Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Bilal Gökçe ve Yaren Kafalı okulları adına şiirlerini okudular.

Şiirlerin okunmasını müteakip sıra ile Cumhuriyet Ana okulu öğrencileri trampetleri ile ritim gösterisi, TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu Halk oyunları ekibi Artvin yöresi oyunlarını sergiledi. Daha sonra Paris Orta okulu Türköe Öğretmeni Reşat Beyoğlu'nun hazırladığı "cumhuriyet " skeci, TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu Müzik öğretmeni Nurcan Sungur Traş yönetiminde Okul korosu cumhuriyet marşlarını sunmalarının ardından llçe Spor Müdürlüğü sporcuları antrenörler Sezai Yolcuoğlu, Neslihan Can ve Aydın Demiröz’ün çalıştırdığı Karate, Judu ve tekvando gösterilerine yer verildi.

Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin” söz korosu” gösterisi ile gösteriler tamamlandı.

Kutlamalar geçit töreni ile sona erdi.