CUMHURİYETİN 101. YILDÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANACAK

​​​​​​​Türkiye Cumhuriyet’nin 101. Yıldönümü tüm yurtta, yurt dışı temsilciliklerinde olduğu gibi Akyazı’da da törenlerle kutlanacak.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyet’nin 101. Yıldönümü tüm yurtta, yurt dışı temsilciliklerinde olduğu gibi Akyazı’da da törenlerle kutlanacak.

Akyazı’daki ilk tören 28 Ekim Pazartesi günü Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Buradaki tören saat 11.30 da protokol, okullarını temsilen yönetici ve öğrenciler ile halkın katılımı ile Kaymakam, Belediye Başkanı ve Garnizon komutanı anıta çelenk bırakacak ve saygı duruşunda bulunulacak. Ardından İstiklal Marşı okunacak.

Akyazı’daki ikinci tören 29 ekim günü saat 10.00 da Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’nın Kaymakamlıkta Belediye Bşkanı ve garnizon Komutanı ile birlikte tebrikleri kabulü ile başlayacak.

Daha sonra Spor Komkleksindeki törene geçilecek. Buradaki törende Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Garnizon komutanı ile birlikte Öğrencilerin ve halkın bayramlarını kutlayacak. Ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Törende sırası ile Cumhuriyet Şiiri okunacak, Kaymakam Mustafa İkbal Eşki Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacak. Şiir ve Bayrak gösterisi, oratoryo ve korodan marşlar ve türküler.

Cumhuriyet Bayramı geçit resmi ile sona erecek.