CUMHURİYET MAHALLESİ MUHTARI HÜSEYİN YAZICI’NIN AĞABEYİ RECEP YAZICI VEFAT ETTİ.

Cenazesi 21 Ekim 2022 Cuma günü (yarın) Akyazı Kubbeli Cevat Ayhan Camiinde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası merkez aile mezarlığında toprağa verilecektir.

Akyazı Cumhuriyet Mahallesi halkından Merhum emekli öğretmen Zeki Yazıcı’nın oğlu, Gülfidan, Paşa, Merhum Hakan, Fatma, Yüksel, Müftülük imamlarından Hasan ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yazıcı’nın Ağabeyleri; Mesut Sağlam ve Uğur Şahin’in Kayınpederi, Aylin, Kübra, Büşra, Arife ve Barış Yazıcı’nın babaları Recep Yazıcı tutulduğu amansız hastalık nedeniyle hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Cenazesi 21 Ekim 2022 Cuma günü (yarın) Akyazı Kubbeli Cevat Ayhan Camiinde kılınacak Cuma ve cenaze namazı sonrası merkez aile mezarlığında toprağa verilecektir.

Merhum Recep Yazıcı’ya Allah’tan rahmet Yazıcı ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI