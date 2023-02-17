CUMHURİYET MAHALLESİ MUHTARI HÜSEYİN YAZICI’NIN ABLASI FİDAN BAYRAK VEFAT ETTİ

​​​​​​​Akyazı Cumhuriyet Mahallesi halkından Merhum öğretmen Zeki Yazıcı’nın kızı, Merhum Recep,Paşa, Yüksel, İmam Hasan ve Cumhuriyet Mahallesi

Akyazı Cumhuriyet Mahallesi halkından Merhum öğretmen Zeki Yazıcı’nın kızı, Merhum Recep,Paşa, Yüksel, İmam Hasan ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yazıcı’nın ablaları; Fikret ve Bekirhan Bayrak’ın anneleri ve Fikret Bayrak’ın Eşi Halk Eğitimi Merkezi Usta öğreticisi Gülfidan Bayrak vefat etti.

Cenazesi 18 Şubat 2017 Cumartesi günü Kubbeli Cevat Ayhan Yenicami’de Öğle ve ardından kılınacak cenaze namazı sonrası merkez aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Merhume Gülfidan Bayrak’a Allah’tan rahmet, Yazıcı ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI