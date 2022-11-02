Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşadılar

​​​​​​​Akyazı Kaymakamı Yakup Güney’in Serap Güney ve Belediye başkanı Bilal Soykan’ın eşi Dilek Soykan 29 Ekim Cumartesi günü Sosyal Geliş Merkezi önünde

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney’in Serap Güney ve Belediye başkanı Bilal Soykan’ın eşi Dilek Soykan 29 Ekim Cumartesi günü Sosyal Geliş Merkezi önünde yapılan Cumhuriyetimizin 99. Yıldönümüne ilişkin töreni ve gösterileri birlikte yan yana oturarak izlediler.

Akyazı’da sosyal sorumluluk çalışmaları ile de dikkat çeken Serap Güney ve Dilek Soykan’ın Cumhuriyetimizin 99. Kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen kutlama törenini birlikte izlemeleri, verdikleri bu güzel görüntü aynı töreni izlemek için tören alanına gelen Akyazılıların da dikkatini çekti ve o güzel görüntüyü görenler her iki hanımefendi için “helal olsun” dedirtti.