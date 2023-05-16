CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2. TURA KALDI

YSK Başkanı yurt içi ve yurt dışı açılan ve açılmayan sandık sayılarıyla ilgili açıklamada bulundu. Seçimdeki son oy oranlarıyla birlikte ikinci tur kararını da duyurdu

YSK Başkanı yurt içi ve yurt dışı açılan ve açılmayan sandık sayılarıyla ilgili açıklamada bulundu. Seçimdeki son oy oranlarıyla birlikte ikinci tur kararını da duyurdu

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Yener veri girişinin devam ettiğini belirterek sandıkların yüzde 99'unun açıldığını aktardı. Yener yaptığı açıklamada Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın son oy oranlarını kamuoyu ile paylaştı.

İKİNCİ TUR KARARI

Yener'in açıklamaları şu şekilde: Saat 15.15 itibarıyla yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup yurt içi katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışında ise yüzde 52,69 oranında katılım gerçekleşmiştir. Şu anda yurt dışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır. Şu anda kesin olmayan geçici sonuçlara göre Sayın Erdoğan'ın yüzde 49,51 Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 Muharrem İnce'nin yüzde 0,44 oy aldığı görülmüştür. Saat 15.15 itibarıyla sisteme girilmesi devam eden 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylarımızdan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Sayın Erdoğan'ın oy oranının yüzde 49,54 olduğu görülmüş; aynı şekilde 35 bin 874 oyun tamamının Sayın Kılıçdaroğlu'na verildiğini kabul etmemiz halinde de yüzde 44,85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş ve 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir.'