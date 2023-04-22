CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GENÇLİK MERKEZİNİN AILIŞI İÇİN YARIN AKYAZI’DA

​​​​​​​23 Nisan 2023 Pazar günü Sakarya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akyazı'da kendi ismi verilen spor kompleksinin açılışını yapacak.

23 Nisan 2023 Pazar günü Sakarya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akyazı'da kendi ismi verilen spor kompleksinin açılışını yapacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Arifiye'deki BMC Savunma Merkezinde (eski tank palet fabrikası) üretilen Altay tankının Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim törenine katılacak.

Erdoğan, Altay tankı teslim töreninin ardından Akyazı'ya gelecek.

Akyazı Belediyesi tarafından yaptırılan ve Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi ismi verilen tesisin açılışını yapacak.

Saat 15.00'teki açılış törenin mitinge dönüşmesi bekleniyor. Belediye ve AK Parti teşkilatı açılış töreninin kalabalık olması için tüm medya organları ve telefon abonelerine sesli mesaj göndererek vatandaşlar açılışa katılmaları için çağrıda bulundu.