Cumhur ittifakında gaz polemiği

​​​​​​​Akyazı belediye meclisi Kasım ayına ait olağan toplantısını yaptı. Bilal Soykan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda AKP-MHP arasında ki doğalgaz polemiği gündemin de önüne geçti.

Akyazı belediye meclisi Kasım ayına ait olağan toplantısını yaptı. Bilal Soykan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda AKP-MHP arasında ki doğalgaz polemiği gündemin de önüne geçti.

Akyazı belediye meclisi Kasım ayına ait ilk toplantısında gündemde yer alan 6 maddeyi görüşmek üzere toplandı ama Cumhur ittifakını oluşturan AKP’den Özgür Özmen, MHP’den de Ergün Öztürk’ün doğalgazla ilgili yaptıkları konuşmalar toplantıya damgasını vurdu.

Önce Özmen konuştu

AK Parti grubu adına söz alan Özgür Özmen geride kalan bir aylık süre içinde Akyazı belediyesinin yaptığı çalışmalardan kısaca bahsetti ve o çalışmalar nedeniyle başkan Soykan ile belediye çalışanlarına şahsı ve partisi adına teşekkür etti.

Özmen daha sonra doğalgaz konusuna girdi. Özgür Özmen, geçen hafta içinde MHP’li Meclis Üyeleri beraberlerinde bazı Ova Mahalle Muhtarları da olduğu halde İl ve İlçe başkanları ile birlikte AĞDAŞ Genel Müdürü Kenan Demir’i ziyaret etmiş ve çeşitli sebeplerden ötürü doğalgaz alamayan mahallelere gazın verilmesi konusunda görüşme yapmışlar. Bu görüşmeden sonra MHP İlçe başkanlığı yayınladığı basın bildirisiyle bu görüşmeyi kamuoyuna duyurmuştu. İşin aslına bakıldığında bu konuyu Partimizin İlçe teşkilatı ve belediye başkanımız gündemine almış, Partimizin Genel başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz başta olmak üzere Milletvekillerimize ve İl başkanımıza konu intikal ettirilmiş ve bu konu partimiz tarafından yakından takip edilmiştir. Ayrıca bu konu belediye meclisimizde de görüşülmüş ve imar nedeniyle doğalgaz alamayan mahallelerimizde imar değişikliği yapılması için belediye başkanımız tarafından başlatılan çalışma aralıksız olarak sürmektedir. Hal böyle iken ittifak ortağımız MHP’nin görüşme sonrası yaptığı basın açıklamasıyla Ak Parti olarak sanki biz bu konuyu takip etmiyormuşuz gibi bir izlenim yaratılmaya çalışılmıştır. Biz Ak Parti olarak bundan rahatsızlık duyduk dedi ve bahse konu 5 mahallenin 2023 yılı başlarından itibaren doğalgaza kavuşturulmasına ilişkin AĞDAŞ Genel Müdürü Kenan Demir’in belediye başkanımıza kendi el yazısı ile yazılmış yazısı da var dedi ve o yazı ekrandan toplantıya katılanlara gösterildi.

Özgür Özmen’in bu konuşmasının ardından MHP’li meclis üyesi Furkan Çakıroğlu oturduğu yerden yaptığı konuşma da biz sadece 5 mahallemiz için değil 24 mahallemiz için o görüşmeyi yaptık ve diğer mahallerimize de 2023 den sonra peyderpey doğalgaz verilmesi konusunda Genel Müdürden söz aldık dedi.

Daha sonra kürsüye MHP’li Ergün Öztürk çıktı.

Ak Partili Meclis üyesi Özgür Özmen’in tartışma yaratan konuşmasının ardındın MHP grubu adına kürsüye bu defa Ergün Öztürk geldi. Öztürk, Parti olarak uzun zamandan beri mahalle gezilerini sürdürdüklerini, ova mahallerine yaptıkları ziyaretlerde doğalgaz isteği ile karşılaştıklarını, bunun üzerine kendilerinin de İlçe başkanları ile birlikte bu konuyu Milletvekilleri ve Gurup Başkan yardımcısı Muhammed Levent Bülbül ve İl Başkanı Ahmet Ziya Akar’a ilettiklerini, İl başkanlarının aldığı randevu sonrasında doğalgaz bekleyen mahalle muhtarları ile birlikte gittikleri AĞDAŞ’ta Genel Müdür Kenan Demir’e konuyu enine boyuna aktardıklarını, yapılan o görüşme sonunda Genel Müdür Demir’in imara bakılmaksızın Alaağaç, Karaçallık, Yağcılar, Harunusta ve Hasanbey Mahallelerine 2023 yılı başlarında, diğer mahallelere de bir planlama dahilinde aralıklı olarak doğalgaz vereceklerine dair söz aldıklarını ve görüşmenin sonucunu da bir basın açıklamasıyla Parti olarak kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

Yapılan basın açıklamasında Ak Parti bu işle ilgilenmiyor biz ilgileniyoruz gibi bir ifadenin kesinlikle yer almadığının da altını çizen ve İlçe Başkanımızın yaptığı o basın açıklaması nettir kimse algı operasyonu yapmasın diyen Ergün Öztürk biz Cumhur ittifakına sonuna kadar sadığız, burada üzülecek bir durum yok. Ortada bir başarı varsa o başarı Cumhur ittifakının başarısıdır dedi.

Her iki konuşmayı dikkatli bir şekilde dinleyen meclis ve belediye başkanı Bilal Soykan, biz MHP İl başkanının heyetiyle birlikte AĞDAŞ’a yaptığı ziyareti de, yapılan basın açıklaması da yanlış buluyoruz. O açıklamada bu başarı bizim diyorsunuz. Biz öyle anladık. Biz bunu kabul etmiyoruz şeklinde bir açıklama yaptı.

Gerginlik daha sonra yapılan konuşmalar ve espriler sonrası yerini sakinliğe bıraktı. Akabinde de konu kapatılarak ortam rahatlatıldı.

Kısa süreli de olsa gerginlik ve polemiğin yaşandığı belediye meclisinin Kasım ayına ait toplantısını AK Parti İlçe başkanı Mesut Ekrem ile MHP İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu ve Muhtarlar derneği başkanı Ahmet Savaş birlikte takip etti.