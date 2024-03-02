CUMHUR İTTİFAKI MECLİS ÜYELERİNİ TANITTI “ BU DEFA DA 25-0 YAPACAĞIZ”

​​​​​​​Cumhur ittifakı Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi salonunda düzenlediği toplantıda meclis üyelerini tanıttı.

Cumhur ittifakı Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi salonunda düzenlediği toplantıda meclis üyelerini tanıttı.

Toplantıda Ap Parti il Başkanı Yunus Tever , İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu ile Belediye Başkanı Bilal Soykan birer konuşma yaptılar. Konuşmacıların buluştuğu ortak nokta seçimi yine 25-0 kazanacakları oldu.

Yine konuşmalarda Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikte çizdiği rotadan konulan hedef ve dava anlayışından sapmadan azim, gayret ve kararlılıkla çalışıp, sizlerin de desteği ile rekor kırıp sandıktan birinci çıkacağız. İfadelerine yer verildi.

Meclis üyelerinin tanıtıldığı toplantıya partililer büyük ilgi gösterdiler.