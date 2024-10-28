CMHURİYET BAYRAMI BAŞLADI

​​​​​​​Akyazı’da Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101 yıl dönümü kutlaması saygı Duruşu ve istiklal marşımızın söylenmesi ve anıta çelenk bırakılması ile başladı.

Akyazı’da Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101 yıl dönümü kutlaması saygı Duruşu ve istiklal marşımızın söylenmesi ve anıta çelenk bırakılması ile başladı.

Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü ile ilgili anıt önündeki tören Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Garnizon Komutanlığı adına hazırlanan çelenk, Adapazarı Tank Palet Fabrikasının Komutanı Albay Mehmet Tahir Kubilay ve Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan da belediyesi adına hazırlanan çelengi anıta koyması ile son buldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına 29 Ekim 2024 Salı günü saat 10.00 dan itibaren devam edilecek. Kaymakam Eşki saat 10.00 da makamında kutlamaları kabul edecek. Kutlamalar Saat 11.00 de Spor kompleksinin bahçesinde yapılacak olan etkinliklerle devam edecek.

Bugün anıt önünde düzenlenen çelenk sunma programına Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Tahir Kubilay, belediye başkanı Bilal Soykan, siyasi partilerin başkanları, Daire Müdürleri, STK başkan ve yöneticileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.