CİRİT KARDEŞLERİN ANNE ACISI

​​​​​​​İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi halkından merhum İsrafil Cirit'in Eşi, İbrahim ve Serpil Cirit’in Anneleri, merhum Mustafa Diler'in Kızı, Fikret Diler'in Ablası, Ziyattin Göktepe'nin Teyzesi,

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi halkından merhum İsrafil Cirit'in Eşi, İbrahim ve Serpil Cirit’in Anneleri, merhum Mustafa Diler'in Kızı, Fikret Diler'in Ablası, Ziyattin Göktepe'nin Teyzesi, İlçemiz esnaflarından Lokman Başer'in Kayınvalidesi, Kücücek mahallesi esnaflarından Hayati ve Şinasi Cirit’in yengeleri Huriye Cirit vefat etti.

Merhume Huriye Cirit’in Cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan Öğlen Namazı ve ardından kılınan cenaze namazı sonrası Merkez aile kabristanlığında toprağa verildi.

Merhumeye Cenabı Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Oğlu İbrahim Cirit 0542 325 70 75