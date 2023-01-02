Vefat
Giriş Tarihi : 02-01-2023 17:14

CİRİT KARDEŞLERİN ANNE ACISI

​​​​​​​İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi halkından merhum İsrafil Cirit'in Eşi, İbrahim  ve Serpil Cirit’in Anneleri, merhum Mustafa Diler'in Kızı, Fikret Diler'in Ablası, Ziyattin Göktepe'nin Teyzesi,

CİRİT KARDEŞLERİN ANNE ACISI

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi halkından merhum İsrafil Cirit'in Eşi, İbrahim  ve Serpil Cirit’in Anneleri, merhum Mustafa Diler'in Kızı, Fikret Diler'in Ablası, Ziyattin Göktepe'nin Teyzesi, İlçemiz esnaflarından Lokman Başer'in Kayınvalidesi, Kücücek mahallesi esnaflarından Hayati ve Şinasi Cirit’in yengeleri  Huriye Cirit vefat etti.

Merhume Huriye Cirit’in Cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan Öğlen Namazı ve ardından kılınan cenaze namazı sonrası  Merkez aile kabristanlığında toprağa verildi.

Merhumeye Cenabı Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Oğlu  İbrahim Cirit 0542 325 70 75

 

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