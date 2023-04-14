ÇİFTE BAYRAMLI ARA TATİL BAŞLADI

​​​​​​​Tüm okullarımızda 2. Yarı tatil bugün başladı. 12 Eylül 2022 tarihinde başlayan 2022-2023 Eğitim öğretim yılı 14 Nisan Cuma günü başlayan

Tüm okullarımızda 2. Yarı tatil bugün başladı. 12 Eylül 2022 tarihinde başlayan 2022-2023 Eğitim öğretim yılı 14 Nisan Cuma günü başlayan ve hafta sonu dahil olmak üzere ara tatil ve Ramazan bayramı tatili toplam 9 gün sürecek. Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden başlayacak.

Ara tatilde 2 bayram birlikte yaşanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı ve ardından Ramazan bayramı ara tatile içinde yaşanacak.

2022-2023 okul dönemi ise 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.