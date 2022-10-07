CHP’nin saha çözüm ekibi Akyazı’da 24 bin 995 ev ve i yerini ziyaret etti

​​​​​​​CHP Genel Merkezi tarafından organize edilen ve pilot bölge olarak belirlenen Sakarya’ya da gönderilen “ saha çözüm ekibi” geldiği Akyazı’da

CHP Genel Merkezi tarafından organize edilen ve pilot bölge olarak belirlenen Sakarya’ya da gönderilen “ saha çözüm ekibi” geldiği Akyazı’da bir ay içinde 24 bin 995 ev ve işyerini ziyaret ederek ziyaret ettikleri yerlerde yaşamlarını sürdüren vatandaşlarla birebir görüştü, sorunlarını dinledi, sorular sordu ve aldığı cevapları bir rapor haline getirerek yetkililere teslim etti.

CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır, İlçemizde bir ay çalışan “saha çözüm ekibinin” bu süre içinde ilçe merkezi başta olmak üzere mahalleleri tek tek taradığını, elde ettiği bilgileri bir rapora dönüştürerek kendilerine teslim edildiğini söyledi ve hayli yararlı olduğuna inandığı taramanın ilk olduğunu ve seçim zamanına kadar da bir kaç kez daha süreceğini açıklamasına ekledi.