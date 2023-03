CHP’den Milletvekili aday adayı olan Karakaş Akyazı’da basınla bir araya geldi

​​​​​​​14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde CHP’den Milletvekili aday adayı olan Akyazılı Refik Karakaş, Akyazı’da görev

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde CHP’den Milletvekili aday adayı olan Akyazılı Refik Karakaş, Akyazı’da görev yapmakta olan basın mensupları ile Olivia Cafe’de sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Millet ittifakının, Genel başkanları ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğılu’nun önderliğinde iktidara koşar adım gittiğini belirten CHP Milletvekili aday adayı Refik Karakaş, 14 Mayıs günü yapılacak olan seçim sonrası Türkiye 15 Mayıs sabahı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olduğu yepyeni bir güne merhaba diyecek ve böylece 20 yıllık AKP iktidarı son bulmuş olacaktır dedi.

CHP ve Millet ittifakını oluşturan partiler olarak bugünden başlayarak seçim gününün akşamına kadar bıkıp usanmadan çalışmalıyız ve girmediğimiz mahalle, cadde, sokak ve ev kalmamalı ve Akyazı’da herkesin elini sıkmalıyız diyen CHP Milletvekili aday adayı Refik karakaş, gittiğimiz her yerde kendimizi, millet ittifakını oluşturan partiler tarafından hazırlanmış olan ve Genel Başkanları tarafından da her zaman ve her fırsatta dile getirilen plan ve programlarımızı Akyazılı hemşerilerimize ifade etmeli ve anlatmalıyız ki başarıya ulaşalım dedi.

Gerek Akyazı’da ve gerekse Sakarya genelinde var olan oy oranımızı çok çalışarak en az üç katına çıkarmalıyız diyen Karakaş, 14 Mayıs günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi farklı bir şekilde kazanacaklarını ve CHP olarak da Sakarya da en az üç milletvekili çıkarma potansiyellerinin olduğunu söyledi ve açıklamasını şöyle tamamladı “ Partimizin genel merkezi ne derse bizim için odur. Sıralama nasıl olursa olsun bize düşen büyük bir heyecanla gece gündüz demeden çalışıp Cumhurbaşkanımıza ve Millet ittifakına katkı sağlamaktır”

Refik Karakaş’ın düzenlediği kahvaltılı basın toplantısına CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır, CHP Karapürçek İlçe başkanı Ekrem Eren, Akyazı İlçe başkan yardımcısı Erdal Karaoğlan ve yöneticiler ile CHP İl yönetim kurulu üyesi eski Akyazı İlçe başkanı Recep Furuncuoğlu, yine eski İlçe başkanları Nail Kayhan, Muzaffer Başer, Ali Hızal, Mustafa İyiyazıcı, Sebahattin Mestan, Mithat Baştan, Yusuf Baştan ve bazı partililer katıldı.

Refik Karakaş kimdir

1962 yılında Akyazı’ya bağlı Çıldırlar Köyü’nde dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu köyde, orta ve lise tahsilini Arifiye Öğretmen lisesinde tamamladı. 1984 yılında ODTÜ Kamu Yönetimi ve Siyaset Bölümünde mezun olan ve birçok Banka ve Şirkette üst düzey yöneticilik yapan Karakaş evli ve üç çocuk babasıdır.