CHP Milletvekili adayları Akyazı’yı birlikte turladı

​​​​​​​14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde CHP’den Sakarya Milletvekili adayı olan Ayça Taşkent, Ecevit Keleş, Kamil Özkan, Azize Ceroğlu,

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde CHP’den Sakarya Milletvekili adayı olan Ayça Taşkent, Ecevit Keleş, Kamil Özkan, Azize Ceroğlu, Emel Akçıl, Gündüz Gençcan ve Ali Fethi Gürleri birlikte geldikleri Akyazı’da vatandaş ve esnaflarla görüştüler ve yapılacak olan seçimlerde hem Cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet ittifakı olarak kendilerine oy istediler.

İlçeyi bir baştan diğer başa tek tek gezen milletvekili adaylarına CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa Sağır, Saadet Partisi İlçe başkanı Bayram Balık, Deva Partisi İlçe başkanı Erkan Çoruhlu ve Gelecek Partisi İlçe başkanı Hüseyin Güler ev sahipliği yaptı.