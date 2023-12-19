CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır  GENEL BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL’LE GÖRÜŞTÜ

​​​​​​​Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı ve Genel Merkezinin çağrısı üzerine düzenlenen Milletvekilleri, İl ve İlçe başkanlarının katıldığı genişletilmiş istişare

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı ve Genel Merkezinin çağrısı üzerine düzenlenen Milletvekilleri, İl ve İlçe başkanlarının katıldığı genişletilmiş istişare toplantısına katılmak üzere Ankara giden ve toplantıya katılan CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır, toplantı sonrası bir araya geldiği yeni genel başkanları Özgür Özel’e bu bir araya gelişte Genel Başkanımıza Akyazı ile ilgili geniş bilgi verdim dedi.

Yeni Genel başkanımız Özgür Özer, bu görüşmemizde Akyazı’yı iyi tanıdığını, bir önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Akyazı’ya geldiğini söyledi ve hep birlikte çok çalışalım ve partimizi Ülkemiz genelinde ve Akyazı’da birinci parti ve iktidar yapalım dedi diyen CHP Akyazı İlçe başkanı Sağır, Genel Başkanımızın verdiği bu talimat ışığında çalışmalarımızı hızlandırdık dedi.

Mustafa Sağır, CHP Akyazı olarak 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlere iddialı olabilmek için kendilerinden beklenen performansın daha ötesinde çalışmaları gerektiğini bildiklerini söyledi ve önce belediye başkan adayımızı, sonra da meclis üyesi adaylarımızı açıklayıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz dedi.