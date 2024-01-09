CHP İL BAŞKANI CUROĞLU’NDAN “ 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ” MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

FEDAKARCA ÇALIŞAN BASIN MENSUPLARI

Başkan Curoğlu mesajında, “Toplumsal değerlere kişisel hak ve özgürlüklere saygılı, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacı için fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. İnsana ve topluma hizmet etmenin aşkıyla çalışan gazeteciler, kalemleriyle gerçeği arayan, toplumu bilgilendiren, demokrasimizin temel direğidir.

HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİ

Doğru bilgiyi kamuoyuna ulaştırmak için çoğu zaman zor şartlarda görev yapan, haber alma özgürlüğünün güvencesi olarak, çeşitli konularda derinlemesine araştırmalar yaparak toplumu aydınlatan gazeteciler, adil ve tarafsız bir bakış açısıyla olayları yansıtmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve düşünce özgürlüğünü savunmak adına kutsal bir misyonu yerine getirir. Demokrasinin temel taşlarından biri olan haber alma özgürlüğüne katkı sağlayan, toplumun bilinçlenmesine ve güçlenmesine vesile olan, bu zorlu görevi yerine getiren tüm gazetecilere, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

BASKI ALTINDA GÖREV YAPIYORLAR

Son yıllarda gazeteciler baskı altında görevlerini yerine getiriyor. Tutuklanan gazetecilerin durumunu ise endişe ile takip ediyoruz. Gazetecilerin temel hak ve özgürlüğünü kısıtlayıcı bu tür baskıları asla ve kabul etmiyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla görevlerini büyük bir sorumlulukla yerine getiren başta Sakarya’da görev yapan basın mensuplarımızın tüm gazetecilerin gününü kutluyor. Toplumun aydınlanmasında ve demokrasinin güçlenmesinde gösterdikleri katkılar için teşekkür ediyorum” dedi.