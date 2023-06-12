CHP de adaylık yarışı Erken başladı

​​​​​​​CHP de seçim takvimi işlemeye başladı. Genel Merkez ve Genel Başkanlıkta olduğu gibi İl ve İlçe teşkilatlarında da yapılacak olan

CHP de seçim takvimi işlemeye başladı. Genel Merkez ve Genel Başkanlıkta olduğu gibi İl ve İlçe teşkilatlarında da yapılacak olan seçimde adaylar bir bir ortaya çıkmaya başladı.

Açıklanan seçim takvimine göre ilçe kongreleri Ağustos, İl kongreleri Eylül ve büyük kongrede 15 Ekim’de yapılacak olmasına rağmen CHP Akyazı da İlçe başkanlığı için şimdiden iki aday çıkmış durumda.

Ben ilçe başkanlığına adayım diyenlerden biri şu anda ilçe başkanlığı görevini yürütmekte olan Mustafa Sağır, diğer aday ise ilçe başkanı iken istifa eden Mustafa İyiyazıcı. Şimdilik halef ve selef Ağustos ayı içinde yapılacak olan kongrede başkan olmak için ortaya çıkan isimler.

Başkanlığa talip olan her iki aday aynı gün ayrı ayrı saatlerde gazetemiz Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz’ı ofisinde ziyaret ederek aday olduklarını ve kazanmaları halinde yapacaklarını anlattılar.

İlk ziyareti eski başkan Mustafa İyiyazıcı yaptı. İyiyazıcı, CHP’nin Akyazı’da var olduğunu dosta düşmana göstermek için adayım derken, 2.başkan Erdal Karaoğlan’la birlikte temsilcimiz Salim Özyılmaz’ı ziyaret eden şu anda başkanlık görevini yürüten Mustafa Sağır’da geride bıraktığımız seçimlerde bütün engellere rağmen iyi bir sınav verdik. Şimdi parti ve teşkilat olarak 2024 Mart ayında yapılması muhtemel olan yerel seçimlere odaklandık. Partimizi hem üye hem de oy bakımdan güçlendirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürme kararlılığındayız. İşimizi de iyi yaptığımıza inanıyoruz o nedenle bizde adayız dediler.

CHP’nin her iki başkan adayı şimdiden yönetimi oluşturmak için kolları sıvamışlar, harıl harıl çalışıyorlar. Başka bir aday çıkmazsa seçimi halef mi yoksa selef mi kazanacak bekleyip görmek lazım.