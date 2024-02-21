CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SEZGİN”İŞİMİZ GÜCÜMÜZ AKYAZI. BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

​​​​​​​CHP Akyazı belediye başkan adayı olarak açıklanan diş hekimi Hayrettin Sezgin seçim çalışmalarına başladı.İlçe başkanı ve ilçe yönetiminin yanı sıra meclis üyesi

CHP Akyazı belediye başkan adayı olarak açıklanan diş hekimi Hayrettin Sezgin seçim çalışmalarına başladı.

İlçe başkanı ve ilçe yönetiminin yanı sıra meclis üyesi adayları ve ekibiyle birlikte seçim çalışmalarına hız veren diş hekimi Hayrettin Sezgin hem şahsen hem de Akyazı CHP olarak hepimizin işi gücü Akyazı’dır. Güzel ilçemizi layık olduğu yere taşımak, daha güzel ve yaşanabilir hale getirmek “ben Akyazılıyım” diyen herkesin ortak isteği olmalıdır. El ele vererek belirlediğimiz bu hedefe ulaşmak için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz ve mutlak surette bu hedefe ulaşacağız. Çünkü Akyazı hepimizindir dedi.

İlçe başkanı Mustafa Sağır’da seçim çalışmalarında geç kalınmış gibi görünseler de tempoyu arttırarak bu açığı en kısa zamanda kapatacaklarını söyledi ve tertemiz adayımızla huzurlarına çıktığımız değerli Akyazılı hemşerilerimizden oyları ile bizi desteklemelerini bekliyoruz dedi.