CHP AKYAZIDAN PARTİ BİNASI ÖNÜNDE AŞURE İKRAMI

CHP Kadın Kolları Başkanı Sevil İltaş Çelikbaş, bu organizasyonu bundan böyle geleneksel hale getireceklerini söyledi ve yaptıkları

CHP Akyazı kadın kolları başkanlığı parti binası önünde Akyazılılara aşure ikramında bulundu.

CHP Kadın Kolları Başkanı Sevil İltaş Çelikbaş, bu organizasyonu bundan böyle geleneksel hale getireceklerini söyledi ve yaptıkları ikram davetine katılanlara teşekkür etti.

CHP Akyazı Kadın Kolları başkanlığı tarafından düzenlenen ve İlçe başkanı Mustafa Sağır ve yönetimi tarafından da desteklenen aşure ikramı etkinliğine Sakarya CHP Kadın Kolları İl Başkanı Azize Çeroğlu yönetimi ile birlikte tam kadro katılırken, bazı ilçe başkanları da aşure ikramı etkinliğine katıldılar.

ADD başkanı Işık Helvacıoğlu ve yönetimi de CHP kadın kolları başkanlığı tarafından organize edilen aşure ikram programına tam kadro katıldı.