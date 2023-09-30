CHP Akyazı ziyaret turundaydı

​​​​​​​Akyazı CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır beraberinde yöneticiler Oktay Aktaş, Haldun Kavasoğlu, Fikret

Akyazı CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır beraberinde yöneticiler Oktay Aktaş, Haldun Kavasoğlu, Fikret Gürcan, Erdal Özsar, Eyüp Yıldıztaş, Reşat Kök, Barış Barutçu, Burak Türemen, eski yönetici Erdal Karaoğlan ve partili Osman Kahraman olduğu halde Akyazı’ya yeni atanan ve görevine başlayan İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ile İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel’e “hoş geldiniz” ziyaretinde bulundu.

CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır, İlçemize yeni atanan Kaymakamımız ve Emniyet Müdürümüzü makamlarında ziyaret edip kendilerini hem hoş geldiniz dedik hem de başarı dileklerimizi ilettik dedi.