CHP Akyazı yönetimi olağan toplantısını yaptı

Parti binasında gerçekleşen yönetim kurulu toplantına üyeler tam kadro katıldı.

CHP Akyazı İlçe yönetimi Mustafa Sağır’ın başkanlığında haftalık olağan toplantısını yaptı.

Parti binasında gerçekleşen yönetim kurulu toplantına üyeler tam kadro katıldı.

Toplantı sonrası açıklama başkan Mustafa Sağırdan geldi. Sağır, bu akşam haftalık olağan toplantımızı yaptık. Toplantıda güncel konularla birlikte tam anlamıyla girdiğimiz seçim atmosferinde yapmamız gereken konular üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Yararlı geçen toplantımızın sonunda genel merkezimiz tarafından gönderilen ve ilçemizde bir aydan fazla çalışma yapan “saha çözüm ekibinin” çalışmalarını değerlendirdik ve bu çalışmayla ilgili olarak da İl başkanlığımıza bilgi sunma kararı aldık” dedi.